Правки сайта на Ruby on Rails.

Требуется программист, специализирующийся на Ruby on Rails. Требуются текущие доработки, изменения на сайте и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате. Работа удаленная.

Типы задач: - сделать адаптивную таблицу по образу и подобию (образ и подобие предоставляется)

- подправить-убрать что-то с главной

- довести до ума статистику на сайте в админке

- изменить отображение новостей