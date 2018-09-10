Правки сайта на Ruby on Rails.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок179 просмотров

Требуется программист, специализирующийся на Ruby on Rails. Требуются текущие доработки, изменения на сайте и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате. Работа удаленная.

Типы задач: - сделать адаптивную таблицу по образу и подобию (образ и подобие предоставляется) 

- подправить-убрать что-то с главной 

- довести до ума статистику на сайте в админке 

- изменить отображение новостей 

Ruby
7 лет назад
gvendilone
Светлана 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров