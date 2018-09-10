Программа для парсинга

Итак требуется сделать программу для парсинга.

1)Есть excel'евский файл, оттуда берется название, которое ищется на сайтах, указанных в Сайтах.txt, через поисковик, Можно как вариант произвольные сайты с поисковой выдачи

2) Копируем описание товара с сайтов, записываем описание в файл html по простой структуре

* Дополнительно сделать выгрузку из local storage в excel (csv).

В итоге должна получиться готовая прога для парсинга.

Если не понятно, спрашивайте.

Если есть свое решение задачи, предлагайте!

Укажите цену и сроки.