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Сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в Excel.
Необходимо сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в формате Google Sheets (Эксель). На примере фотографий.
Фото, что потребуется получить в итоге и видео пояснение: yadi.sk/d/sxs9QHyk0LuWag
Описание:
Задача сделать табличку Хронометраж, которая учитывает время. Изменить категории расходов времени, которые была на фото и подставить мои, указанные в Excel файле Хронометраж моя разработка2.
Дополнительно:
Создать мини инструкцию по основным вопросам которые возникли:
1. Какой формулой считать время интервалом по 15 мин. Важно чтобы результат был в формате (0.50; 0.25;075;1:00;4.50 и тд)
2. Как эти цифры потом округлить до целого числа. (Если 0.25 то это 0. Если 0.50 то это 1. Если 3.25 то это 3 и тд).
3. Автоматическое подхватывание формулы.Задача написать слово, чтобы автоматически дублировалось в другие ячейки диапазона.
4. Сделать границы ячеек, в полужирном формате, как на фото.
5. Как добавлять новые категории времени и удалять старые, и при этом чтобы формулы работали и к новым данным.
Выбранный исполнитель
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