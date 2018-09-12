Сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в Excel.

Необходимо сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в формате Google Sheets (Эксель). На примере фотографий.

Фото, что потребуется получить в итоге и видео пояснение: yadi.sk/d/sxs9QHyk0LuWag

Описание:

Задача сделать табличку Хронометраж, которая учитывает время. Изменить категории расходов времени, которые была на фото и подставить мои, указанные в Excel файле Хронометраж моя разработка2.

Дополнительно:

Создать мини инструкцию по основным вопросам которые возникли:

1. Какой формулой считать время интервалом по 15 мин. Важно чтобы результат был в формате (0.50; 0.25;075;1:00;4.50 и тд)

2. Как эти цифры потом округлить до целого числа. (Если 0.25 то это 0. Если 0.50 то это 1. Если 3.25 то это 3 и тд).

3. Автоматическое подхватывание формулы.Задача написать слово, чтобы автоматически дублировалось в другие ячейки диапазона.

4. Сделать границы ячеек, в полужирном формате, как на фото.

5. Как добавлять новые категории времени и удалять старые, и при этом чтобы формулы работали и к новым данным.