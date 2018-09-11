1)http://gortestural.ru/tn-ved Тайтл нормально формируется при переходе по страницам, но добавляется приставка "#&tnved_id=" Без этой приставки тайтл не уникальный. Нужно разобраться, в чем проблема. Есть примеры сайтов где этот плагин работает ...
Генератор превью объявлений
Необходим автоматический генератор превью объявления для соцсетей в максимально похожем на конечный вариант виде.
Механика работы инструмента
1. Пользователь загружает загрузочный файл с объявлениями, содержащий:
- Название клиента
- Проект
- Тексты каждого объявления
- Ссылки на изображения (API Гугл Диск, либо доп. загрузка архива с изображениями на сервер)
2. Система обрабатывает файл и выдает ошибки при их наличии. Типы ошибок:
- Превышено количество символов в тексте
- Неверный формат изображения (соотношения сторон, несоответствие размеров в px)
3. После окончания обработки файла пользователю предлагается выбрать папку для сохранения архива, внутри которого лежат превью в формате PNG. При этом в архиве формируется следующая структура папок:
- Клиент
- Проект 1
- Система_Формат_№.png
- Далее в том же формате
- Проект 2
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