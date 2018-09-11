Генератор превью объявлений

Необходим автоматический генератор превью объявления для соцсетей в максимально похожем на конечный вариант виде.

Механика работы инструмента

1. Пользователь загружает загрузочный файл с объявлениями, содержащий:

Название клиента

Проект

Тексты каждого объявления

Ссылки на изображения (API Гугл Диск, либо доп. загрузка архива с изображениями на сервер)

Шаблон загрузочного файла скину кандидатам.

2. Система обрабатывает файл и выдает ошибки при их наличии. Типы ошибок:

Превышено количество символов в тексте

Неверный формат изображения (соотношения сторон, несоответствие размеров в px)

Все ограничения привязаны к конкретному формату объявления, т.е. система должна содержать в себе некую базу шаблонов, которую можно редактировать/обновлять.

3. После окончания обработки файла пользователю предлагается выбрать папку для сохранения архива, внутри которого лежат превью в формате PNG. При этом в архиве формируется следующая структура папок:

Клиент

﻿Проект 1

﻿ ﻿Система_Формат_№.png

﻿ ﻿Далее в том же формате

﻿Проект 2

Просьба в ответе сразу скидывать вилку цены. Более точное обсуждение задачи уже в личке после ознакомление с вашей ценой.