Нужно настроить отправку писем с формы обратной связи на сайте

Здравствуйте, есть давно работающий сайт, формы обратной связи работали уже более пол года и 2 дня как по непонятной причине перестали работать. Нужно настроить быстро и не дорого, чтоб снова все работало.

Жду сроки и цены. Для специалиста работы мин на 10