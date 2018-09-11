Поправить вывод тайтлов для плагинов ТНВЭД И ОКПД2 (Вордпресс)

1)http://gortestural.ru/tn-ved

Тайтл нормально формируется при переходе по страницам, но добавляется приставка "#&tnved_id="

Без этой приставки тайтл не уникальный.

Нужно разобраться, в чем проблема. Есть примеры сайтов где этот плагин работает нормально, но там другая тема стоит.

Пример:

http://gortestural.ru/tn-ved/#&tnved_id=122

http://gortestural.ru/tn-ved/122/

2)Для второго плагина, все аналогично, только другая приставка добавляется "#/okpd2/"

Без нее тайтл также дублируется - нужно поправить.

Пример:

http://gortestural.ru/okpd2/#/okpd2/35.11

http://gortestural.ru/okpd2/35.11.1/

Пишите ваши предложения по ценам и срокам.