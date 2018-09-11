Необходим автоматический генератор превью объявления для соцсетей в максимально похожем на конечный вариант виде. Механика работы инструмента 1. Пользователь загружает загрузочный файл с объявлениями, содержащий: Название клиентаПроектТексты каждого объявленияСсылки на изображения (API Гугл ...
Сделать простой калькулятор для сайта
Нужно сделать простой калькулятор для сайта.
Вводятся два значения - выдается заданный ответ.
Считать никаких данных не требуется (все просчитано), только вывод итоговых значений.
Пример: brashop.ru (где подбор)
Заявки фрилансеров
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