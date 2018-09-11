Сделать простой калькулятор для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок206 просмотров

Нужно сделать простой калькулятор для сайта.

Вводятся два значения - выдается заданный ответ.

Считать никаких данных не требуется (все просчитано), только вывод итоговых значений.

Пример: brashop.ru (где подбор)

7 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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