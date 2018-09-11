Ищу .NET разработчика для небольшого сайта на Umbraco CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок248 просмотров

Ищу backend-разработчика, который умеет .NET MVC и не боится Umbraco CMS. Проект: небольшой сайт с системой обучения, статьями и видеороликами. 

Примерная структура: 

1. Главная страница (лендинг) для неавторизованных пользователей (неавторизованному пользователю больше ничего не доступно) 

2. Главная страница со статьями и видео (видео хранится на закрытых аккаунтах YouTube и Vimeo) и списком доступных для пользователя образовательных курсов 

3. Страница с полным списком доступных пользователю образовательных курсов (определяется администраторами системы) 

4. Страница курса (перечень занятий) с доступностью для данного пользователя, курсы могут заводить разные компании 

5. Страница занятия (видео, прилинкованные статьи, файлы для изучения) + выполнение занятия (заполнение формы или загрузка файла) 

6. Личный кабинет с редактируемыми личными данными и прогрессом выполнения доступных курсов 

7. Авторизация по e-mail, пароль, отправка событийных писем через внешний SMTP 

8. Форум для общения (с той же авторизацией через CMS), можно взять готовый пакет с форумом из Umbraco 

9. Небольшая кастомизация цветовой гаммы интерфейса сайта в зависимости от роли пользователя в его личном кабинете 

В админке CMS должен быть поиск по пользователям, просмотр выполненных ими заданий по занятиям, возможность администратором простановки атрибутов доступности данному пользователю того или иного курса или урока. 

Интеграция системы оплаты не требуется. Адаптивная верстка, которую будет делать отдельный разработчик. 

Срок: 1,5 месяца. Оплата достойная, ТЗ и детали  откликнувшимся. Просьба не предлагать решений на другой CMS или технологии.

SMTP
7 лет назад
Efimenko_Nikolay
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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