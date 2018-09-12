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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и качественно, очень доволен работой, надеюсь будем еще сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик,всем рекомендую! Четко поставленная задача. Быстрая оплата.