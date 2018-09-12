spik11111

Игорь spik11111

 
34 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

__________s§§§§ss.__.ss§§§§§§§§§ss.

____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s.

_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s

_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§s

____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§s

___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§?§§§§§?

__________s§§§§§§§§§§§§§§???'

__________§§§§§§§§§§§§??'

_________s§§§§§§§§§??'

________s§§§§§§§§?

________§§§§§§?'

________§§§§§'

________§§§§'

________§§§'

________§§§

________§§§§ssss

______s§§§§§§§§§§§s,

_____s§§§§§§§???'

____§§§§???'

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в Excel.
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и качественно, очень доволен работой, надеюсь будем еще сотрудничать! Рекомендую!
Отличный заказчик,всем рекомендую! Четко поставленная задача. Быстрая оплата.
Ответный отзыв