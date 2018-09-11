Сайт вордпресс - синхронизация с 1С

настроить синхронизацию интернет-магазина с 1С

https://wordpress.org/plugins/imega-teleport/ - плагин = похоже то, что нужно

нужно посмотреть, в компании есть системный администратор - ему нужно оформить запрос в каком виде потребуется выгрузка, он предоставит, и далее проверить работу

Попутно на сайте сейчас одна валюта, а нужна вторая. Т,к. часть товаров в евро, часть в рублях. Нужно добавить и уточнить будет ли синхронизироваться обе валюты