Необходимо сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в формате Google Sheets (Эксель). На примере фотографий. Фото, что потребуется получить в итоге и видео пояснение: yadi.sk/d/sxs9QHyk0LuWag Описание: Задача сделать табличку Хронометраж, которая учитывает ...
Сайт вордпресс - синхронизация с 1С
настроить синхронизацию интернет-магазина с 1С
https://wordpress.org/plugins/imega-teleport/ - плагин = похоже то, что нужно
нужно посмотреть, в компании есть системный администратор - ему нужно оформить запрос в каком виде потребуется выгрузка, он предоставит, и далее проверить работу
Попутно на сайте сейчас одна валюта, а нужна вторая. Т,к. часть товаров в евро, часть в рублях. Нужно добавить и уточнить будет ли синхронизироваться обе валюты
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