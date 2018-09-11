Сайт вордпресс - синхронизация с 1С

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Закрыт2 заявки174 просмотра

настроить синхронизацию интернет-магазина с 1С

https://wordpress.org/plugins/imega-teleport/ - плагин = похоже то, что нужно

нужно посмотреть, в компании есть системный администратор - ему нужно оформить запрос в каком виде потребуется выгрузка, он предоставит, и далее проверить работу

Попутно на сайте сейчас одна валюта, а нужна вторая. Т,к. часть товаров в евро, часть в рублях. Нужно добавить и уточнить будет ли синхронизироваться обе валюты

WordPress
7 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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