Нужен спец по Wordpress. Добавить свои типы записей, метабоксы и тд.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок174 просмотра

Есть сайт на вордпресс, сейчас все типы статей в новостях. Нужно добавить произвольные типы постов с множеством метабоксов. Проконсультировать, как лучше сделать.

WordPress
7 лет назад
diman3210
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров