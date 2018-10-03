Необходимо сверстать гексагональный прогрессбар на SVG. Активная часть прогрессбара с градиентом. Углы закругленные (не обязательно но желательно добиться такого) Никакой функциональности не нужно, только возможность менять состояние активной части от 0 до ...
Сверстать и установить блок на wp
всем привет, необходимо сверстать и установить небольшой блок на WP сверстать нужно, чтобы хорошо выглядело на десктопе и мобильных устройствах
поставить на этой странице: https://goo.gl/oVcEDX. после преимуществ
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