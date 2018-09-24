Быстро сверстать ЛП

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Завершен21 заявка372 просмотра

Макеты тут https://www.dropbox.com/s/ejfnwb068cxg7j8/kitlap.zip?dl=0

Быстро сверстать как можно скорее.

Пишите цену и сроки.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Broda_Andrey
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Андрей молодец выручил в нужный момент. Сделал все и даже больше. Рекомендую.
Бахтияр отличный заказчик, было приятно работать!) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Broda_Andrey
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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