Требуется доверстать макет сайта в HTML

Требуется доверстать (переверстать) макет с сайта с файла Adobe XD.

Так же по договоренности вделать недостающие модули сайта (уточняется по договоренности).

Срок выполнения 1 неделя.

Макет и часть верстки передается при общении.

// по части готовой верски

Делалась на сборщике Gulp. Использовались препроцессоры Stylus для CSS и Jade (Pug) для html.

Если не хочется разбираться в готовой верстке, можно переверстать с использованием своих предпочтений в тех. плане.