Требуется доверстать макет сайта в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка122 просмотра

Требуется доверстать (переверстать) макет с сайта с файла Adobe XD. 

Так же по договоренности вделать недостающие модули сайта (уточняется по договоренности). 

Срок выполнения 1 неделя. 

Макет и часть верстки передается при общении. 

// по части готовой верски 

Делалась на сборщике Gulp. Использовались препроцессоры Stylus для CSS и Jade (Pug) для html. 

Если не хочется разбираться в готовой верстке, можно переверстать с использованием своих предпочтений в тех. плане.

CSSHTMLGulp
7 лет назад
guest_15359504784446
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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