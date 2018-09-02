Увеличить скорость загрузки лендинга на lpgenerator

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок215 просмотров

Есть лендинг созданный на lpgenerator.ru

нужно увеличить скорость загрузки страницы

сейчас скорость 27 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=luchi.vse-zhk.ru&tab=desktop

нужно сделать от 90

7 лет назад
araukaria
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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