Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty На данный момент на странице карточки товара неравномерно распределены блоки информации, из-за чего страница «удлиняется», что уменьшает вероятность того, что пользователь «прокрутит» ее до конца. ...
HTML-верстка. Bootstrap 4
Сверстать сайт из PSD на Bootstrap 4, настроить чтоб заявки приходили на почту с страницей благодарности, и мобильной версткой! Все остальные моменты уточним лично!
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