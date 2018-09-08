HTML-верстка. Bootstrap 4

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок234 просмотра

Сверстать сайт из PSD на Bootstrap 4, настроить чтоб заявки приходили на почту с страницей благодарности, и мобильной версткой! Все остальные моменты уточним лично!

BootstrapHTML
7 лет назад
ivan_petko
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Ксения сделала всё очень хорошо и срок, как договаривались! За что ей благодарен!
Прекрасный проект, прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя - остались только положительные эмоции от работы! Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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