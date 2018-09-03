Верстальщик для интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки190 просмотров

Работаем с интернет магазинами. Находим готовый шаблон ИН(прототип) и модернизируем его под тематику, садим на CMS, ..., передаем заказчику. Более подробно - расскажу лично. От вас требуется модернизировать шаблон под дизайн, и посадить на движок (определимся какой лучше, сейчас сайт на joomla). 

Жду предложений (цена и сроки). 

Примерное ТЗ - https://drive.google.com/open?id=1HdP7fWyM7Ym6gNHmIrpB2TDPE6kk7mUv

Joomla
7 лет назад
GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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