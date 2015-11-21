Приложение на Android

ВАЖНО: Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут.

Имеется интернет магазин товаров с ТаоБао. Нужно написать приложение для Андройд, которое будет взаимодействовать с сайтом по API.

Приложение должно хранить дерево каталога локально, но уметь обновлять его по запросу к сайту (XML,Json).

Приложение должно:

1. Показывать каталог, список товаров.

2. Показывать товар.

3. Делать поиск.

4. Оформление заказа

5. Регистрация

6. Посмотреть список заказов в личном кабинете.

7. Последние новости.

8. Объявления.

Все пункты работают на основе API обращения к сайту. API не реализован на данный момент, поэтому мы его сделаем на основе обсуждения с разработчиком приложения, чтобы было удобнее работать.

Желательно предусмотреть кеширование, чтобы пользователь не загружал данные одни и теже несколько раз.

В процессе разработки мы нарисуем сами макет, который нужно будет применить в приложении.