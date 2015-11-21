Приложение на Android

Для мониторинга состояния различных сервисов и процессов, нужно написать Android приложение и серверное PHP API к нему, серверная часть будет отправлять уведомления о различных событиях и ошибках, Android приложение эти уведомления показывать, после просмотра пользователем ...
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Имеется интернет магазин товаров с ТаоБао. Нужно написать приложение для Андройд, которое будет взаимодействовать с сайтом по API.
Приложение должно хранить дерево каталога локально, но уметь обновлять его по запросу к сайту (XML,Json).
Приложение должно:
1. Показывать каталог, список товаров.
2. Показывать товар.
3. Делать поиск.
4. Оформление заказа
5. Регистрация
6. Посмотреть список заказов в личном кабинете.
7. Последние новости.
8. Объявления.
Все пункты работают на основе API обращения к сайту. API не реализован на данный момент, поэтому мы его сделаем на основе обсуждения с разработчиком приложения, чтобы было удобнее работать.
Желательно предусмотреть кеширование, чтобы пользователь не загружал данные одни и теже несколько раз.
В процессе разработки мы нарисуем сами макет, который нужно будет применить в приложении.
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