Разработка iOS приложений

Для детского учебного заведения нужна простое IOS приложение выполняющее две основные функции: учет рабочего времени персонала (педагоги, администрация и т.д.) и учет посещаемости учеников. Данные должны выгружаться в таблицы в автоматическом режиме. Интерфейс простой, не ...
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Для разработки нескольких небольших iOS приложений и дальнейшей их доработки требуется программист, не студия или коллектив.
От вас:
Наличие опыта разработки.
Адекватные цены и ответственность.
Очень желательно проживание в Украине.
Для удобства общения, пишите сразу свой skype, email или телефон украинского оператора.
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