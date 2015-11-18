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Необходимо создать приложение для Android для возможности отслеживания утерянных телефонов.
Пример AndroidLost
Так же в будущем интересует возможность переноса и на iOS.
Приложение для личного пользования, супер красивый интерфейс не нужен.
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