Разработка мобильного приложения под Android

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищем разработчика для создания приложения под Android.

Приложение - разновидность таск менеджера с календарём и синхронизацией. Ориентировочно около 10 экранов (1 основной + экраны добавления/изменения задач, целей, экран аккаунта и настроек, экран статистики).

Отобранным кандидатам будет предоставлено ТЗ и предварительные макеты экранов для конечной оценки сроков и стоимости разработки.

Обязательные требования:

Не первое ваше приложение. Хотелось бы видеть примеры разработанных вами приложений под Android.

Приложение должно быть нативным.

Предпочтительно (но не обязательно), проживание исполнителя в Санкт-Петербурге для встречи в случае необходимости. Так же, при желании, возможно предоставление места для работы в офисе на время разработки.

Если есть знакомый дизайнер для разработки и подготовки финальных макетов за разумную цену - воспользуемся услугой.

Иметь возможность выходить на связь по телефону/скайпу/почте хотя бы раз в день, чтобы решить срочные вопросы в случае их возникновения.

Быть готовым аргументированно предложить решение в спорных технических моментах.

Android
8 лет назад
Anmanol
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Простое IOS приложение

    Для детского учебного заведения нужна простое IOS приложение выполняющее две основные функции: учет рабочего времени персонала (педагоги, администрация и т.д.) и учет посещаемости учеников. Данные должны выгружаться в таблицы в автоматическом режиме. Интерфейс простой, не ...

    iOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработка приложения (айфон,андроид)

    На основе каталога www.gourmet-alliance.ru Разделы: - новости компании - каталог ресторанов с просмотром фоток и видео, контактов - фотогалерея событий компании Просьба отдельно указать стоимость: 1. за андроид 2. за эпл Для проекта необходимо перед началом работы сделать прототипирование.

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • АудиоГид IOS/Android

    Добрый вечер. Есть идея создать аудиогид (приложение). Пример - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.travelme.paris.free Нюансы: 1. Как организовать добавление новых мест на карте? 2. Как подвязывать GPS ? 3. Как делать платные и бесплатные маршруты (оплата виза/мастеркард) 4. Как будут реализованы личные кабинеты и система управления 5. Возможно ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кроссплатформенное мобильное приложение

    Добрый день, необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение. Простое. Обязательные условия ниже, подробности - ответившим претендентам. Из какого вы города значения не имеет, работа удаленная. Заинтересовавшиеся, пишите в личку Основные требования для разработки:     1. Создать простое приложение ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кроссплатформенное мобильное приложение

    Добрый день, необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение. Простое. Обязательные условия ниже, подробности - ответившим претендентам. Из какого вы города значения не имеет, работа удаленная. Заинтересовавшиеся, пишите на почту. Основные требования для разработки:     1. Создать простое приложение ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простое приложение для андроид

    Требуется написать приложение которое будет отслеживать все входящие смс, как только приходит смс программа постит содержимое через интернет на указанный урл. Номер откуда пришло смс, время, и содержимое. Также необходимо опрашивать с определенным интервалом определеный урл, ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать мобильное приложение в конструкторе Appbuilder

    Добрый день! Требуется разработать мобильное приложение для iOs и Android с помощью конструктора Appbuilder. Тематика - поиск, подбор и возможность заказа туристических маршрутов по городу из специальной базы данных туркомпаний (где указаны их услуги и будет ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Серверная часть на Laravel для "приглашения друзей" в приложении

    Есть готовое на 90% мобильное приложение, революционное по своей сути. Написано на Laravel. Нужен функционал приглашения друзей из социальных сетей и почты. Значительная часть этого функционала должна быть реализована на сервере. От исполнителя требуется готовность и возможность разобраться ...

    Laravel
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад