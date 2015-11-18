Разработка мобильного приложения под Android

Добрый день!

Ищем разработчика для создания приложения под Android.

Приложение - разновидность таск менеджера с календарём и синхронизацией. Ориентировочно около 10 экранов (1 основной + экраны добавления/изменения задач, целей, экран аккаунта и настроек, экран статистики).

Отобранным кандидатам будет предоставлено ТЗ и предварительные макеты экранов для конечной оценки сроков и стоимости разработки.

Обязательные требования:

Не первое ваше приложение. Хотелось бы видеть примеры разработанных вами приложений под Android.

Приложение должно быть нативным.

Предпочтительно (но не обязательно), проживание исполнителя в Санкт-Петербурге для встречи в случае необходимости. Так же, при желании, возможно предоставление места для работы в офисе на время разработки.

Если есть знакомый дизайнер для разработки и подготовки финальных макетов за разумную цену - воспользуемся услугой.

Иметь возможность выходить на связь по телефону/скайпу/почте хотя бы раз в день, чтобы решить срочные вопросы в случае их возникновения.

Быть готовым аргументированно предложить решение в спорных технических моментах.