АудиоГид IOS/Android

Есть готовое на 90% мобильное приложение, революционное по своей сути. Написано на Laravel. Нужен функционал приглашения друзей из социальных сетей и почты. Значительная часть этого функционала должна быть реализована на сервере. От исполнителя требуется готовность и возможность разобраться ...