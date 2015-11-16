АудиоГид IOS/Android

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Добрый вечер.

Есть идея создать аудиогид (приложение).

Пример - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.travelme.paris.free

Нюансы:

1. Как организовать добавление новых мест на карте?

2. Как подвязывать GPS ?

3. Как делать платные и бесплатные маршруты (оплата виза/мастеркард)

4. Как будут реализованы личные кабинеты и система управления

5. Возможно будет реализация опознавание объектов.

Вообщем вопросов очень много, так как приложение у меня будет первое.

Жду предварительных прогнозов по цене (аналога).

Спасибо за внимание

AndroidiOS
8 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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