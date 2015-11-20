Доработать приложение iOS

На данный момент есть рабочее приложение под iOS, которое работает с модулем тепловизора. По soket (через wifi) передаются сырые данные в виде массива байтов. На телефоне данные преобразовываются в изображение и отображаются на экране. Ничего особо сложного

Есть ряд фич, которые надо добавить в приложение. Особо ничего сложного, работы на пару дней. Подробнее расскажу при личной переписке

По оплате - готов платить 5-8$ за час работы, но поскольку писал приложение я, то оценивать время на задачу будем вместе. Оплата будет производиться за каждую задачу. Способ оплаты, думаю, мы сможем выбрать. В будущем планируется еще работа, поэтому возможно долгосрочное сотрудничество