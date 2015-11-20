Простое приложение для ios

У меня есть карта от гугла.

С точками и пометками. Для поездок.

Карта не работает без интернета. Потому, что это гугл карты.

Есть есть отдельно офлайн карты. Я хочу чтобы в приложении была карта и на ней мои все точки для поездок. Работала как обычная карта. Но на ней были мои точки.