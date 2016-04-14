Android приложение с PHP API

Для детского учебного заведения нужна простое IOS приложение выполняющее две основные функции: учет рабочего времени персонала (педагоги, администрация и т.д.) и учет посещаемости учеников. Данные должны выгружаться в таблицы в автоматическом режиме. Интерфейс простой, не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для мониторинга состояния различных сервисов и процессов, нужно написать Android приложение и серверное PHP API к нему, серверная часть будет отправлять уведомления о различных событиях и ошибках, Android приложение эти уведомления показывать, после просмотра пользователем на сервер отправляется подтверждение о прочтении. Разные типы уведомлений отправляются разным пользователям/группам. Должен вестись лог сообщений, у всех отправленных сообщений должен отображатся статус доставленно оно или нет. Android приложение будет состоять из 3 экранов, сообщения, логин, настройки.
В дальнейшем планируется добавление функций.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Мне нужно приложение типа scrollit с возможностью изменять цвет фона и подставить видеоролик фоном. Так же нужна возможность изменять цвет фона. Т.е. можно будет выбрать цвет фона, либо видеоролик. Видеоролик при проигрывании должен быть зациклен.При ...Закрыт8 лет назад
Необходимо создать приложение для Android для возможности отслеживания утерянных телефонов. Пример AndroidLost Так же в будущем интересует возможность переноса и на iOS. Приложение для личного пользования, супер красивый интерфейс не нужен.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищем разработчика для создания приложения под Android. Приложение - разновидность таск менеджера с календарём и синхронизацией. Ориентировочно около 10 экранов (1 основной + экраны добавления/изменения задач, целей, экран аккаунта и настроек, экран статистики). Отобранным кандидатам будет ...Закрыт8 лет назад
На основе каталога www.gourmet-alliance.ru Разделы: - новости компании - каталог ресторанов с просмотром фоток и видео, контактов - фотогалерея событий компании Просьба отдельно указать стоимость: 1. за андроид 2. за эпл Для проекта необходимо перед началом работы сделать прототипирование.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер. Есть идея создать аудиогид (приложение). Пример - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.travelme.paris.free Нюансы: 1. Как организовать добавление новых мест на карте? 2. Как подвязывать GPS ? 3. Как делать платные и бесплатные маршруты (оплата виза/мастеркард) 4. Как будут реализованы личные кабинеты и система управления 5. Возможно ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение. Простое. Обязательные условия ниже, подробности - ответившим претендентам. Из какого вы города значения не имеет, работа удаленная. Заинтересовавшиеся, пишите в личку Основные требования для разработки: 1. Создать простое приложение ...Закрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение. Простое. Обязательные условия ниже, подробности - ответившим претендентам. Из какого вы города значения не имеет, работа удаленная. Заинтересовавшиеся, пишите на почту. Основные требования для разработки: 1. Создать простое приложение ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать приложение которое будет отслеживать все входящие смс, как только приходит смс программа постит содержимое через интернет на указанный урл. Номер откуда пришло смс, время, и содержимое. Также необходимо опрашивать с определенным интервалом определеный урл, ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Требуется разработать мобильное приложение для iOs и Android с помощью конструктора Appbuilder. Тематика - поиск, подбор и возможность заказа туристических маршрутов по городу из специальной базы данных туркомпаний (где указаны их услуги и будет ...Закрыт8 лет назад