Android приложение с PHP API

Для мониторинга состояния различных сервисов и процессов, нужно написать Android приложение и серверное PHP API к нему, серверная часть будет отправлять уведомления о различных событиях и ошибках, Android приложение эти уведомления показывать, после просмотра пользователем на сервер отправляется подтверждение о прочтении. Разные типы уведомлений отправляются разным пользователям/группам. Должен вестись лог сообщений, у всех отправленных сообщений должен отображатся статус доставленно оно или нет. Android приложение будет состоять из 3 экранов, сообщения, логин, настройки.

В дальнейшем планируется добавление функций.