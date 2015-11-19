Создание программы для Ipad

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Здравствуйте!Мне нужно приложение типа scrollit с возможностью изменять цвет фона и подставить видеоролик фоном. Так же нужна возможность изменять цвет фона. Т.е. можно будет выбрать цвет фона, либо видеоролик. Видеоролик при проигрывании должен быть зациклен.При отображении на экране картинка должна состоять из двух одинаковых частей, расположенных друг над другом. Нижняя часть должна быть перевёрнута на 180 градусов. Видеоролики уже такие. Надо будет разворачивать только надпись.Скриншот видеоролика и мой вариант панели управления прилагаю.Напишите вашу цену, пожалуйста!

8 лет назад
guest_1447945856832
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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