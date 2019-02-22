Требуется устранить ошибки на сайте cms Webasyst

Сделать сайт на Laravel. Техническое задание вышлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется устранить ошибки:
1) При регистрации нового пользователя, выдаётся ответ о том, что он уже зарегистрирован.
2)При оформлении заказа на последнем шаге было(до установки модуля) ответ системы - "данная страница не существует ", после установки модуля просто грузится, при этом формируется заказ и отправляется уведомление на почту покупателя.
3)В вариантах доставки выдаёт только один из 6-ти возможных модулей.
4) На этапе оплата выдаёт только один пункт из трёх имеющихся модулей.
5) Не проектируется заказ из админки, т.е. если появляется необходимость добавить что-либо в заказ .
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать сложный чат на node js Групповое общение с несколькими клиентами, группа менеджеров и прочее Связь телеграмм или скайп Node js обязателенВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Исправить ошибки в VM3 на Joomla. Есть пара проблем на сайте, связано с корзиной, с кэшем. Плюс проверить сайт на ошибки, облегчить стартовую страницу....Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Т.З. есть архив с папкам. надо создать страницу на которой можно загрузить этот файл распаковать архив и из названия всех содержащихся папок в архиве создать дерево таксономии по именам папок основываясь на дерево их вложениях. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Детали в личку.. Общий список задач 1. Нужно описать архитектуру сервиса: форум, блог, опросы, маркет... (что-то из этого уже есть почти готовое) 2. Учесть: авторизация (+ поведения авторизирован/не авторизирован + решения ресетапи) + разграничения ролей (также поведения при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Портал объявлений. Необходимо внести изменения в шаблон объявлений. Настроить вывод метатегов по шаблону. Сайт и подробности в обсуждении. Оцените по стоимости и срокам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разместить сайт на хостинге,установить joomla,переконвертировать в joomlaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть выгрузка из 1С Управление торговлей. Выгрузка в формате 1С - https://cloud.mail.ru/public/MzT6/ce6zJVFcY/. Необходимо решить задачу по ее загрузке в Wordpress WooCommerce.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется папка по адресу https://a57ed064b59d6d24a0db-e6a144f900fc09b8b2fc3bba00c88f87.ssl.cf3.rackcdn.com/assets/ru-ru/images/product/ В ней хранятся файлы вида prod_xxxxxxx_1_613x613.jpg где xxxxxxx комбинация цифр и букв Требуется скачать содержимое папки. Насколько я понял, скачать каталог невозможно, только перебором ссылок. Нужно решение для неоднократного использования, т.к. содержимое папки периодически ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Разобраться с данными апи https://www.ukrnames.com/docs/epp_manual_v1_0_5.pdf и сделать несколько примеров, например продление домена, изменение ns-серверов и создание хостовВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад