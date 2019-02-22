Требуется устранить ошибки на сайте cms Webasyst

Требуется устранить ошибки:

1) При регистрации нового пользователя, выдаётся ответ о том, что он уже зарегистрирован.

2)При оформлении заказа на последнем шаге было(до установки модуля) ответ системы - "данная страница не существует ", после установки модуля просто грузится, при этом формируется заказ и отправляется уведомление на почту покупателя.

3)В вариантах доставки выдаёт только один из 6-ти возможных модулей.

4) На этапе оплата выдаёт только один пункт из трёх имеющихся модулей.

5) Не проектируется заказ из админки, т.е. если появляется необходимость добавить что-либо в заказ .