Посадить дизайн-макеты на WordPress

$240
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок201 просмотр
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Ув. Коллеги! Нужно сверстать и посадить на ВП дизайн макеты ( ссылку ниже прикреплю ) Функционал простой, часть страниц и контента дублируется. Очень важно соблюдать сроки. Бюджет указан. Жду Ваших предложений или вопросов! Без предоплаты!

Макеты: https://drive.google.com/open?id=1XkNirO3gX8nlIuwvNwzwWNJaZuaxwE7v

WordPress
5 лет назад
dandeloro
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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