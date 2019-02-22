Отключить турбо страницы на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Необходимо отключить турбо страницы на сайте,поскольку показаны в поиске некорректно.

5 лет назад
Ivannnn16
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад