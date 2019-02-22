Доработка магазина на ВордПрессе

Имеется база данных https://auto.basebuy.ru/ Раз в месяц выходят обновления. Есть API https://api.basebuy.ru/api/auto/v1/ Необходим класс для обновления базы данных с методами которые: - который будет возвращать данные по запросу - будут добавлять в базу новые значения по всем таблицам (по каждой таблице отдельный ...