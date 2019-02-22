Доработать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Сделали редизайн интернет-магазина. Необходимо:

-перенести данные товаров со старого магазина на новый (автоматизированно)

- подключить онлайн оплаты картами 

- доставку Новая Почта Украина 

- интегрировать интернет магазина происходит с 1С:Украина для обновления актуальных цен и наличия в интернет-магазине 

WordPress
5 лет назад
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад