PHP API для Биржи Копирайта

Сделать сайт на Laravel. Техническое задание вышлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача очень простая. Есть исходник текста 2 - 4 тыс знаков. Нужно через любую биржа контента (Копирайта), у которой есть api (а таких очень много https://www.google.com/search?ei=j8JvXKawE42xrgT4-Iu4Ag&q=%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+api&oq=%2Cbh%3Bf+rjyntynf+%D1%84%D0%B7%D1%88&gs_l=psy-ab.12...0.0..300997...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.j-vQsQ36nac ) добавить задание рерайтеру на рерайт этого текста по минимальной цене, а также скриптом выгрузить результат.
От Вас 2 скрипта.
1.php - создать задание (считаем, что на счету есть средства)
2.php получить готовый текст.
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