Доработки интернет магазина (modx revo)

Всем привет. Очень коротко.

1. Сайт лег. Необходимо разобраться в чем дело и восстановить.

2. Проанализировать и исправить сайта - дыры, безопасность, настройки сервака, настройки бэкапа и так далее - тут при большом объеме работы может быть доп бюджет

3. Донастроить импорт товара -, импорт уже настроен и работает по крону, надо внести некоторые изменения.

Пару моментов

1. Обязательно пообщаться по скайпу перед исполнением, так как есть много нюансов

2. Заняться срочно

3. Тех задание, естественно, есть.