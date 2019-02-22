Доработки интернет магазина (modx revo)

$150
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Всем привет. Очень коротко. 

1. Сайт лег. Необходимо разобраться в чем дело и восстановить.

2. Проанализировать и исправить сайта - дыры, безопасность, настройки сервака, настройки бэкапа и так далее - тут при большом объеме работы может быть доп бюджет

3. Донастроить импорт товара -, импорт уже настроен и работает по крону, надо внести некоторые изменения.

Пару моментов

1.  Обязательно пообщаться по скайпу перед исполнением, так как есть много нюансов

2. Заняться срочно

3. Тех задание, естественно, есть.

MODX
5 лет назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад