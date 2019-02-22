Доработки интернет магазина (modx revo)

Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат. Результат нужен в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Очень коротко.
1. Сайт лег. Необходимо разобраться в чем дело и восстановить.
2. Проанализировать и исправить сайта - дыры, безопасность, настройки сервака, настройки бэкапа и так далее - тут при большом объеме работы может быть доп бюджет
3. Донастроить импорт товара -, импорт уже настроен и работает по крону, надо внести некоторые изменения.
Пару моментов
1. Обязательно пообщаться по скайпу перед исполнением, так как есть много нюансов
2. Заняться срочно
3. Тех задание, естественно, есть.
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