Исправить ошибку в Laravel 5/7 Class 'App\Poster' not found

Нужно на 2-х страницах разных сайтов установить баннеры-комбекеры. Позже будут и другие задачи. Ищу толкового специалиста. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Суть задачи: 1) Надо сверстать 2 очень похожих баннера под 4 экрана на 2-х страницах (по одному комбекеру на каждой странице). ...