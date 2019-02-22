Исправить проблемы на сайте после переноса (Drupal)

Здравствуйте! Требуется бота для Телеграм. Цель бота автоматически, чрез заданный интервал отправлять пользователю сообщения. После определенного блока сообщений, вылезает кликабельна кнопка. Если пользователь нажимает ее, то бот начинает отправлять следующий блок сообщений. И т.д. Бот создается под ...
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Приветствую, уважаемые исполнители. Нужна квалифицированная помощь в решении конкретной проблемы.
После переноса сайта на новый сервер появилась пара косяков, более подробно все расписано в ТЗ.
Новый сайт на Drupal 7.64
К сожалению, пока предоставить вам прямой доступ не могу. Анализируйте извне сам сайт и логи прикрепленные к проекту.
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