Исправить проблемы на сайте после переноса (Drupal)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Приветствую, уважаемые исполнители. Нужна квалифицированная помощь в решении конкретной проблемы. 

После переноса сайта на новый сервер появилась пара косяков, более подробно все расписано в ТЗ.

Новый сайт на Drupal 7.64 

К сожалению, пока предоставить вам прямой доступ не могу. Анализируйте извне сам сайт и логи прикрепленные к проекту.

Drupal
5 лет назад
sallesar
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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