Нужно сделать баннеры-комбекеры с захватом email'а

Нужно на 2-х страницах разных сайтов установить баннеры-комбекеры. Позже будут и другие задачи. Ищу толкового специалиста.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суть задачи:

1) Надо сверстать 2 очень похожих баннера под 4 экрана на 2-х страницах (по одному комбекеру на каждой странице). Готовые макеты в PSD будут предоставлены (под 4 экрана). Для 2-х экранов баннеры будут одинакового размера. Т.е. всего 3 разных размера.

2) Появляться баннеры на компьютере должны при попытке пользователя уйти с сайта (закрыть вкладку), а на мобильном – через 30 секунд с момента захода на страницу. Также хорошо будет, если сможете настроить появление

двух разных окон поочерёдно на одной странице (обсудим). Платформа – WordPress. Ссылку на пример скрипта дам. Их в Интернете хватает.

3) Кнопка должна иметь исходное состояние и нажатое, раз в 10 секунд по ней должен пробегать блеск. На сайте эта анимация кнопки уже сделана. Скрипт можно будет взять оттуда. В макете также есть цвета кнопок исходного состояния и при наведении.

4) На каждом баннере будет одно поля для ввода email. При нажатии на кнопку письмо с email'ом пользователя должно отправляться на почту, а пользователь должен переводиться на страницу благодарности.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подобные задачи по разным моим сайтам у меня возникают периодически, поэтому

ищу надёжного специалиста для долгосрочного сотрудничества.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> Напишите, сколько у вас будет стоить такая работа и сколько времени она займёт.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. Примеры баннеров в приложении.