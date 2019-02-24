Дописать движок игрового мониторинга на PHP

$85
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Здравствуйте!

Есть движок. Самописный. Написан на ООП php.

Уже реализовано: 

- регистрация;

- авторизация;

- восстановление пароля;

- кабинет;

- шаблонизатор;

- модуль новостей;

- модуль биллинга (счета, заказы, интеграция с платежными системами, автоматическая обработка заказов через - handler, система корзины);

- модуль портфолио;

- админ-панель (управление портфолио, остальное нужно доделать);

- модуль "страницы".

На базе этого движка нужно написать:

- модуль мониторинга игровых серверов (пример: vme.acrobyte.ru, vipcs.ru).

В него входит:

- добавление серверов через пользователя;

- управление серверами в личном кабинете (добавление, редактирование, подтверждение прав, покупка платных услуг);

- система платных услуг - она должна обрабатываться через модуль биллинга - но и должна быть отдельной (т.е. в модуле мониторинга создаются отдельные любые услуги по типу TOP, VIP, BOOST - потом создаются тарифы через систему биллинга) - управление через админку. Покупка этих услуг происходит через готовую систему биллинга. 

- создание списков серверов (например: создается в админке список в котором серверы Counter Strike 1.6 и они находятся в платном списке TOP - произвольное название "TOP CS16" и этот тег можно вывести в любом месте шаблона);

- модуль настроек в админ-панели;

- управление системой биллинга в админ-панели: (создание категорий магазина, товаров и тарифов. Создание счетов, управление счетами и заказами).

Выглядит много. Хотя на самом деле, работы дня на 3-4. Многие вещи уже реализованы в методах. В них потребуется лишь внесение правок. В основном нужно будет доделать управление тем, что уже есть. И выводить это все в поле зрения юзера.

Обязателен опыт написания на ооп. 

Пример сайта на этом движке: acrobyte.ru

Пишите свои предложения. Если сработаемся, будут заказы и дальше по движку.

Будете часто писать и получать от меня заказы. На данный момент нужно реализовать самое важное для того, чтобы можно было использовать движок. Бюджет на данный момент ограничен 100$.

Пишите свои предложения и свой опыт в программировании.

Приветствуются исполнители с большим опытом и скоростью письма. 

PHP
5 лет назад
Sanya222
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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