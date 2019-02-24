Дописать движок игрового мониторинга на PHP

Здравствуйте! Требуется бота для Телеграм. Цель бота автоматически, чрез заданный интервал отправлять пользователю сообщения. После определенного блока сообщений, вылезает кликабельна кнопка. Если пользователь нажимает ее, то бот начинает отправлять следующий блок сообщений. И т.д. Бот создается под ...
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Здравствуйте!
Есть движок. Самописный. Написан на ООП php.
Уже реализовано:
- регистрация;
- авторизация;
- восстановление пароля;
- кабинет;
- шаблонизатор;
- модуль новостей;
- модуль биллинга (счета, заказы, интеграция с платежными системами, автоматическая обработка заказов через - handler, система корзины);
- модуль портфолио;
- админ-панель (управление портфолио, остальное нужно доделать);
- модуль "страницы".
На базе этого движка нужно написать:
- модуль мониторинга игровых серверов (пример: vme.acrobyte.ru, vipcs.ru).
В него входит:
- добавление серверов через пользователя;
- управление серверами в личном кабинете (добавление, редактирование, подтверждение прав, покупка платных услуг);
- система платных услуг - она должна обрабатываться через модуль биллинга - но и должна быть отдельной (т.е. в модуле мониторинга создаются отдельные любые услуги по типу TOP, VIP, BOOST - потом создаются тарифы через систему биллинга) - управление через админку. Покупка этих услуг происходит через готовую систему биллинга.
- создание списков серверов (например: создается в админке список в котором серверы Counter Strike 1.6 и они находятся в платном списке TOP - произвольное название "TOP CS16" и этот тег можно вывести в любом месте шаблона);
- модуль настроек в админ-панели;
- управление системой биллинга в админ-панели: (создание категорий магазина, товаров и тарифов. Создание счетов, управление счетами и заказами).
Выглядит много. Хотя на самом деле, работы дня на 3-4. Многие вещи уже реализованы в методах. В них потребуется лишь внесение правок. В основном нужно будет доделать управление тем, что уже есть. И выводить это все в поле зрения юзера.
Обязателен опыт написания на ооп.
Пример сайта на этом движке: acrobyte.ru
Пишите свои предложения. Если сработаемся, будут заказы и дальше по движку.
Будете часто писать и получать от меня заказы. На данный момент нужно реализовать самое важное для того, чтобы можно было использовать движок. Бюджет на данный момент ограничен 100$.
Пишите свои предложения и свой опыт в программировании.
Приветствуются исполнители с большим опытом и скоростью письма.
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