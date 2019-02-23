Внедрить авторизацию по ролям

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Нужен программист Laravel, задача внедрит авторизацию по ролям, сделать доступы по ролям к методам апи, основа пакет СТРАЖ

5 лет назад
ds1008
Денис 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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