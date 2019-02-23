Внедрить авторизацию по ролям

Здравствуйте! Требуется бота для Телеграм. Цель бота автоматически, чрез заданный интервал отправлять пользователю сообщения. После определенного блока сообщений, вылезает кликабельна кнопка. Если пользователь нажимает ее, то бот начинает отправлять следующий блок сообщений. И т.д. Бот создается под ...
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