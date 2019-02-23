PHP Поиск по статьям

$25
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Есть база текстовых документов, суммарно занимает объем 500 Гб. Каждая статья имеет уникальный идентификатор ID и хранится в соответствующем файле ID.txt

Так же есть БД MySQL и таблица (около 15 млн. строк, 100Гб):

ID;Title;Size;Keys

Title - Заголовок статьи;

Size - Размер файла в байтах

Keys - ключевые слова в единственном числе, именительном падеже через пробел (до 10 слов)

От Вас нужно придумать очень быстрого поиска по все базе (скорость до 0,01 сек очень желательно, но можно и медленнее). Если это поможет для увеличения скорости, то можно конвертировать БД в любой другой формат базы, предложенной Вами. Морфология не нужна, т.е. считаем, что поисковые запрос также состоит из слов в единственном числе, именительном падеже через пробел (запрос до 7 слов)

В заявке обязательно укажите наиболее похожую задачу на эту, которую Вы уже решали и решили. Так же можете написать, какие технические трудности могут встретиться на Ваш взгляд. Придется ли конвертировать таблицу БД или оставить как есть.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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