Есть задача подправить сайт. Там есть ряд пунктов

Привет) ты как там?можешь глянуть ошибки... - При нажатии на лого кипстайл выдает ошибку 404. - не могу добавить наклейка для рисованием мелом. (пишет что вы не выбрали силуэт картинки.... непойму что это)- из витрины не могу удалять картинки, только добавлять- можно ли для картин добавить описание и еще возможно ли добавить одну общую фотку с изображением обратной стороны картнины- как пользоваться акциями? сделай -5 процентов на все