Техническое задание по доработке сайта https://andersen-b2b.ru прикреплено ниже.

1. При выгрузке не корректно выгружаются остатки в1С их нет на сайте есть наличие пример: 41822шд01

2. В выпадающем меню в разделе аксессуары некорректно разделы: цепочка, венок, невидимки являются подкатегориями. В 1С тоже подкатегории. Выгружаются на сайт,как основная категория. (Все с заглавной буквы)

3. Добавить папку новые заказы. После оформлениязаказа должен попадать заказ в данную папку.

4. Шапки коллекции ВЛ 19 стоят последними в этойкатегории, а должны по приоритету стоять первыми. Нужно сделать автоматом.

5. На главной странице в лево столбце удалить блок

6. Добавить кнопку «Скачать прайс-лист» - всплывающаяформа с телефоном, email и именем. Заявка должна отображаться в админке в

разделе «Обратный Звонок» и дублировалась на почту.