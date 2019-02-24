Техническое задание по доработке сайта

$92
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Техническое задание по доработке сайта https://andersen-b2b.ru прикреплено ниже.  

1.      При выгрузке не корректно выгружаются остатки в1С их нет на сайте есть наличие пример: 41822шд01

 

2.      В выпадающем меню в разделе аксессуары некорректно разделы: цепочка, венок, невидимки являются подкатегориями.  В 1С тоже подкатегории. Выгружаются на сайт,как основная категория. (Все с заглавной буквы)

 

3.      Добавить папку новые заказы. После оформлениязаказа должен попадать заказ в данную папку.

 4.      Шапки коллекции ВЛ 19 стоят последними в этойкатегории, а должны по приоритету стоять первыми. Нужно сделать автоматом.

 

5.      На главной странице в лево столбце удалить блок

 

6.      Добавить кнопку «Скачать прайс-лист» - всплывающаяформа с телефоном, email и именем. Заявка должна отображаться в админке в

разделе «Обратный Звонок» и дублировалась на почту.

5 лет назад
lvtrook
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
maiskiykot
Александр 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад
$92
3 дня