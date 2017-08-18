У нас есть товары без фотографий. Сейчас процесс добавленияфото на сайт происходит следующим образом: менеджер проходит по всем товаром на нашем сайте и где нет фото в карточке товара выписывает артикул и бренд. Потом по этим данным ...
Виталий Подмогильный lvtrooklvtrook
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $92
Техническое задание по доработке сайта https://andersen-b2b.ru прикреплено ниже. 1. При выгрузке не корректно выгружаются остатки в1С их нет на сайте есть наличие пример: 41822шд01 2. В выпадающем меню в разделе аксессуары некорректно разделы: цепочка, венок, невидимки являются подкатегориями. В 1С ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен скрипт для интернет-магазина. Задача следующая: есть фото с подписанным артикулом. Нужно написать небольшой скрипт, который бы брал эти фото из папки с фото сравнивал по артикулу и вставлял в карточку товара. Более одной фотографии ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать несколько правок на CMS webasyst Добавить кнопку обратного звонка Немного подправить стили И добавить папку в админку с заказами для связи пишите в личку или скайп: lvtroyВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходим программист на Битрикс, для небольших правок в интернет-маган на Битриксе. за подробностями в скайпИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад