Необходимо написать парсер для интернет-магазина

У нас есть товары без фотографий. Сейчас процесс добавленияфото на сайт происходит следующим образом: менеджер проходит по всем товаром на

нашем сайте и где нет фото в карточке товара выписывает артикул и бренд. Потом

по этим данным ищет фото и характеристики на сайтах конкурентов.

Нужноавтоматизировать этот процесс:

1. Шаг. Скрипт проходит по нашему сайту собираеткарточки товара у которых нет фото. Сохраняет артикул и бренд

2. Шаг. У нас есть пул сайтов конкурентов снеобходимой информацией. Скрипт должен проходить по этим сайтам искать по

артикулу и бренду товары парсить их на наш сайт.

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