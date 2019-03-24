Доработка Affilate плагина WordPress

Здравствуйте, имеются 2 плагина WordPress:

1. Плагин для WordPress: https://codecanyon.net/item/ultimate-affiliate-pro-wordpress-plugin/16527729

2. Плагин для Wordpress: https://affiliatewp.com

В гугле первые ссылки на эти плагины.

Нужно сделать нужный функционал на одном из этих плагинов. Исходники предоставлю

Реализовано уже многое, но нужно добавитьдопилить под меня.

1) Реферальные ссылки, чтобы пользователь сам регистрировался и становился твоим рефералом

2) Регистрацию без реферала

3) Второй внутренний баланс (Есть доллары, их переделать в рубли и сделать баллы)

4) Переделать продукты в типы подписок

5) К типу подписки прикрепляются другие переменные(лимит по покупкам, баллы и рубли за каждого реферала)

6) Учёт баллов(второй внутренний баланс)

6) % кэшбека в зависимости от кол-ва баллов

7) Максимальное кол-во баллов для каждого типа подписки (все баллы что свыше – в отдельную графу, % от баллов свыше идут в баланс рублей)

8) Выводить 2х пользователей (куратор-спонсор-я) выводить куратора и спонсора, если имеются

9) Счётчик дней до завершения подписки (подписка подключается на месяц)

10) Многоуровневая реферальная система с начислением бонусов за каждого реферала (Ограничение уровня зависит от типа подписки)

Точнее и подробнее расскажу исполнителю.

Город исполнителя не особо важен.

Стоимость разработки обсудим с исполнителем.