Каталог дикторов для сайта звукозаписи на Joomla

Здравствуйте! Нужно создать калькулятор для расчёта стоимости доставки как на этом сайте http://gruzovik36.ru/calculator.shtml Пользователь выбирает на карте пункт куда везти и на основе этого производится расчёт километража. По городу будет единая стоимость доставки, а за пределы города ...