Каталог дикторов для сайта звукозаписи на Joomla

$45
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Требуется разработка системы каталога дикторов для сайта звукозаписи на Joomla 3.9.3. Каталог д.б. интерактивный, с возможностью фильтрации дикторов по ключевым полям: стоимость, пол диктора, уровень диктора, популярность и др. Административная панель Joomla должна позволять управлять каталогом: добавлять дикторов, удалять их, редактировать данные, добавлять новые поля. Карточка каждого диктора должна содержать медиа-плеер, позволяющий прослушать образец голоса диктора; плеер желательно должен быть круглой формы. Пример подобного каталога с реализованным круглым плеером: http://kupigolos.ru/diktory 

Бюджет реализации: 3000 рублей. 

За отдельный бюджет возможна реализации интернет-магазина дикторов: выбор диктора в корзину заказа, добавление дополнительных услуг, оформление заказа.

Joomla
5 лет назад
cbcntvf
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад