Получить баланс EasyPay кошелька

Веб-программированиеЗавершен8 заявок392 просмотра
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Здравствуйте нужен скрипт желательно на PHP который будет получать баланс EasyPay кошелька API (https://api.easypay.ua/docs/index#/UserWallets /api/wallets/get/{id}). 

5 лет назад
kdudnik
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$30
1 день
Владимир ответил на все вопросы, помог с настройкой, и объяснил как все работает. Рекомендую!
Для данного заказа у меня уже был готовый скрипт. Константин оплатил работу сразу же после обсуждения нюансов работы скрипта.
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