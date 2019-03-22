Интеграция с PayPal срочно

$30
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок155 просмотров
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Добрый день! 

Нам надо очень срочно сегодня или максимум завтра закончить интеграцию PayPal.

Сколько по времени это займет. Обязательное требование - опыт успешной интеграции данной платежной системы.

Остальные детали в личку.

Спасибо

5 лет назад
TI1017
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад