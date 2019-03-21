Доработка сайта на Битрикс, на базе шаблона Аспро Next.

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Разработан дизайн и сверстан сайт на Битрикс, на базе шаблона Аспро Next. Верстка статичная, необходимо : 

1.удалить все лишнее с сайта, категории, торговые предложения, свойства, проверить лишние свойства в вызове компонентов 

2. кастомизировать шаблон и компоненты в папку local, для того чтобы в случае обновления аспро или битрикса все не слетело 

3. проверяем шапку футер, форму звонка и подписку и приводим в рабочий вид 

4. главная страница все элементы, привести в динамический рабочий вид 

5. разводящая – настройка 

6. быстрый просмотр – настройка 

7. карточка товара – сверстана – нужно настроить 

8. личный кабинет – настройка 

9. оформление заказа и корзина 

Сроки достаточно сжатые – 1-2 недели 

Вот ссылка на тест http://test.forumedia.ru/catalog/sergi/268/

Сверстано все статично, нужно реализовать програминг. Каталог выгрузим сами

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва