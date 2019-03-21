Доработка сайта на Битрикс, на базе шаблона Аспро Next.

Разработан дизайн и сверстан сайт на Битрикс, на базе шаблона Аспро Next. Верстка статичная, необходимо :

1.удалить все лишнее с сайта, категории, торговые предложения, свойства, проверить лишние свойства в вызове компонентов

2. кастомизировать шаблон и компоненты в папку local, для того чтобы в случае обновления аспро или битрикса все не слетело

3. проверяем шапку футер, форму звонка и подписку и приводим в рабочий вид

4. главная страница все элементы, привести в динамический рабочий вид

5. разводящая – настройка

6. быстрый просмотр – настройка

7. карточка товара – сверстана – нужно настроить

8. личный кабинет – настройка

9. оформление заказа и корзина

Сроки достаточно сжатые – 1-2 недели

Вот ссылка на тест http://test.forumedia.ru/catalog/sergi/268/

Сверстано все статично, нужно реализовать програминг. Каталог выгрузим сами