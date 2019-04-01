Форма заказа. Простой бэкэнд (отправка письма + подключение эквайера)

$16
Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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http://mos-radius.ru: форма - http://prntscr.com/n1gogg

После нажатия “Заказать и оплатить картой”

  • Юзер попадает на форму оплаты эквайера (Тинькофф). При удачной оплате юзер попадает на http://mos-radius.ru/after-payment/ (такой редирект прописывается на стороне эквайера в настройках или у нас (надо будет посмотреть доку к их эквайрингу).
  • Юзеру и на [email protected] уходит сообщение на основе формы:
От: Бюро “Радиус”.

Тема: Экскурсия 21.03.2019 20:00 / 3000 руб.

Добрый день!

Вы заказали экскурсию:

«Вдоль по Питерской…».

Продолжительность экскурсии: 3 часа

Дата и время начала экскурсии: 21.03.2019 20:00

Кол-во участников/Цена: 1-2 человека / 3 000 рублей

Продолжительность экскурсии: 3 часа в среднем

Ваше имя: Александр

Телефон: 8-925-291-3069

Эл. адрес: [email protected]

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните/напишите нам: +7 926 155 16 02, [email protected].

С уважением,

бюро частных экскурсий “Радиус”.

http://mos-radius.ru/

5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$16
1 день
Проявил инициативу, сделал доп. функционал, что было доплачено, были сложности, которые мы преодолели. Думаю, будем ещё работать.
Отличный как человек, так и заказчик! Отлично ставит задачу! Всем рекомендую!)
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