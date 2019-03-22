Проверить сайт на ошибки и не соответствие описания и заказа

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Нужно проверить сайт регистрации доменов и хостинга  на описание и содержания страницы заказа.

Т.е. если на странице написано оперативная система CentOS, а в заказе предлагает другие, то все записать и потом дать в виде отчета.

На сайте около 50 страниц, максимум 1000-2000 знаков. Просто нужен свежий взгляд.

5 лет назад
finita
Фарид 
38 летВенгрия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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