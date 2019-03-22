Проверить сайт на ошибки и не соответствие описания и заказа

Нужно проверить сайт регистрации доменов и хостинга на описание и содержания страницы заказа.

Т.е. если на странице написано оперативная система CentOS, а в заказе предлагает другие, то все записать и потом дать в виде отчета.

На сайте около 50 страниц, максимум 1000-2000 знаков. Просто нужен свежий взгляд.